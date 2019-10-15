شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلق على أنباء تأجيل مباراة القمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إنه لا يعلم شيئًا عن تأجيل مباراة فريقه أمام نادي الأهلي، المزمعة مساء السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من منافسات الدوري الممتاز.

قال «منصور»، في تصريحات لبرنامج «الزمالك اليوم»، مساء الاثنين: «لا أعلم أن الجهات الأمنية ستؤجل مباراة القمة»، مضيفًا أن الأمن إذا رغب في تغيير موعد المباراة سيبلغ اتحاد الكرة في خطاب رسمي.

تابع: «لاعبو الزمالك يستعدون بشكل طبيعي وجاهزون لخوض المباراة، وسينتظم اللاعبون الدوليون في التدريبات غدًا»، مؤكدًا وصول الثنائي فرجاني ساسي وحمدي النقاز إلى القاهرة قادمين من تونس.