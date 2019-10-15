شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخاطب الجهات الأمنية للاعلان عن الملعب المستضيف لمباراة القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ، الجهات الأمنية من أجل الإعلان بشكل رسمي عن الملعب المستضيف لمباراة الأهلي و الزمالك المقرر لها السبت المقبل فى الجولة الرابعة للدوري الممتاز ، وهل سيتم إقامتها ببرج العرب أو استاد القاهرة من عدمه من أجل مخاطبة الناديين بالملعب المستضيف للقاء.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك محاولات مع الجهات الأمنية من أجل حضور جماهيري فى مباراة الأهلي و الزمالك بأعداد كبيرة يحددها مسئولو الأمن خاصة أن اللقاء يتابعه الملايين من داخل و خارج مصر و تحظي بإهتمام إعلامي كبير من مختلف الدول وبالتالي الحضور الجماهيري فى مثل هذه اللقاءات مهم .

وينتظر مسئولو الجبلاية الموافقات الرسمية من أجل البدء فى إخطار الناديين بالتوجه للإسكندرية إلى جانب توزيع تذاكر المباراة.

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