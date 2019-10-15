شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة : استاد القاهرة و السلام سيستضيفان مباريات الأهلي و الزمالك المقبلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اتحاد الكرة أن استاد القاهرة و السلام سيستضيفان مباريات الأهلي و الزمالك المقبلة سواء بالدوري أو البطولات الأفريقية أو كأس مصر ، وذلك عقب إنتهاء بطولة أمم أفريقيا للشباب ، بعد رفض الأمن إقامة مباريات أي من الفريقين باستادات بتروسبورت و الكلية الحربية و المقاولون و جهاز الرياضة العسكرى.

وكان اتحاد الكرة اصدر بيانا رسميا لتوضيح سبب تغييرات بعض ملاعب الدورى ، جاء نصه كالتالى :" يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم التزامه بالمواعيد الموضوعه من قبله لمباريات مسابقة الدوري الممتاز وضرورة أن يكون للمسابقة الأولى في مصر مواعيد منضبطة ومعروف وقت انطلاقها وختامها .

وقد حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعدا لانطلاق الدوري في 21 سبتمبر الماضي في حين تم الإشارة إلى شهر مايو المقبل لختام المسابقة لحين تحديد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم موعد نهائي البطولات الأفريقية حتى يتسنى تحديد موعد نهاية الدوري بكل دقة.

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ويود الاتحاد المصري الإشارة إلى أن أي تعديلات جرت على الملاعب المحددة في الجدول جاءت بطلب من الجهات الأمنية ، كما يجدر الإشارة إلى ما ورد في لائحة المسابقة من أن تحديد الملاعب مسئولية الأندية مسئولية كاملة بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، دون تدخل اتحاد كرة القدم في ذلك.

ويأتي هذا التوضيح المهم من جانب الاتحاد المصري لكرة القدم للتأكيد على ضرورة تضافر جهود عناصر اللعبة كافة من أجل الخروج بمسابقة الدوري بالشكل الذي يليق بالكرة المصرية ومكانتها الكبيرة.