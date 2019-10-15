صور.. وصول المنتخب العسكرى للصين للمشاركة فى كأس العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة المنتخب العسكرى لكرة القدم للصين، منذ قليل، للمشاركة فى منافسات بطولة كأس العالم العسكرية المقرر لها من 16 أكتوبر الجارى وحتى 29 من نفس الشهر. واستغرقت رحلة طيران المنتخب العسكرى 10 ساعات، يتخللها ترانزيت ثم استقلال طائرة أخرى لمدة 3 ساعات. Advertisements ويقع منتخب مصر العسكرى فى مجموعة تضم كندا وعمان واليونان بكأس العالم العسكرية، حيث يواجه المنتخب العسكرى نظيره الكندى فى 16 أكتوبر الجارى، ثم يلاقى نظيره العمانى فى 18 من نفس الشهر وأخيراً يواجه اليونان فى 20 اكتوبر، واستقر البرازيلى سيرجيو فارياس، المدير الفنى لمنتخب مصر العسكرى، على إراحة اللاعبين عدة ساعات ثم بداية أول تمرين استعداداً لمباراة كندا المقرر لها الحادية عشرة صباح الأربعاء المقبل

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