شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يواجه الاتصالات بدور الـ16 لدورى كرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم مباريات المجموعة "ب" من منافسات دور الـ16 لدوري كرة السلة رجال، حيث تقام 3 مباريات، فيلتقى اليوم سموحة مع الأولمبى، وطلائع الجيش مع الاتصالات، أما الاتحاد السكندرى فيلتقى مع 6 أكتوبر، ومن المقرر أن تقام مباريات العودة يومى 18 أكتوبر، و3 نوفمبر .

كانت مباريات المجموعة "أ" قد أقيمت أمس، وأقيمت معها مباراة واحدة على مستوى المجموعة "ب" وهو لقاء الجزيرة مع الشمس.

يذكر أن قرعة بطولة كأس كرة السلة رجال وسيدات، قد أسفرت عن مواجهة الأهلى و الزمالك فى دو رالـ 16 من البطولة، على مستوى الرجال.