مرتضي منصور: لا نعلم شيئًا عن تأجيل القمة.. وساسي وصل إلي القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك إنه لم يصله أى شىء بخصوص تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك المقرر أن تقام السبت القادم على ستاد القاهرة في إطار الأسبوع الرابع من بطولة الدوري الممتاز.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلي رغبة الجهات الأمنية في تأجيل مباراة القمة .

وأضاف مرتضى خلال قناة "الحدث" أن الفريق يستعد لمباراة القمة بشكل عادي وينتظر عودة الدوليين عقب مشاركتهم بمباراة بتسوانا الودية.

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وشارك خماسي الزمالك: محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وعمر السعيد وطارق حامد مع منتخب مصر في مواجهة بتسوانا الودية التي أقيمت مساء الأثنين على ستاد برج العرب وانتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف.

وأعلن رئيس نادي الزمالك عودة فرجاني ساسي نجم الفريق الأبيض إلى القاهرة مفسراً غيابه عن التدريبات لشعوره بإجهاد من رحلة السفر.

وكان فرجاني ساسي متواجد في تونس للمشاركة مع منتخب بلاده في المباراة الودية التي كانت أمام المنتخب الكاميروني حيث انتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ساسي لم يشارك في المباراة الأخيرة للزمالك أمام نادي مصر حيث تواجد خارج القائمة تجنبًا لحصوله على إنذار ثالث مما يعني غيابه عن مباراة القمة أمام الأهلي.