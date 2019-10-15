تركي آل الشيخ يسحب قضاياه ضد إدارة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، اليوم الثلاثاء، سحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم ضد إدارة النادي الأهلي المصري.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" اليوم الثلاثاء :"قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي، وعفا الله عن ما سلف."

وواصل"أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار، محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ أنا ليا لسان وبعرف أتكلم".

ويأتي تحرك آل الشيخ بعد ساعات من إعلانه سحب كافة القضايا المرفوعة من قبله في المحاكم المصرية ضد كل من أساء له عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وتعرض تركي آل الشيخ، لموجات من الانتقادات الحادة والإساءات من جانب بعض مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، منذ أن كان مالكًا لنادي بيراميدز، قبل أن يقرر بيعه ويتجه للاستثمار في الأندية الأوروبية من خلال شراء نادي ألميريا الإسباني.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ في يوليو من العام الماضي تقديم بلاغ للأموال العامة في مصر ضد مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب ، للتعرف عن أوجه صرف الملايين التي تبرع بها للنادي الأحمر أثناء رئاسته الشرفية.

وذكر موقع CNN في نسخته العربية بأكتوبر الماضي أن آل الشيخ كلف المكتب الدولي (سكواير باتون بوجز)، أحد أكبر مكاتب المحاماة في العالم؛ لإقامة دعاوى وشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ومحاكم بريطانية وأوروبية ضد النادي الأهلي لما تعرض له .

وأشار الموقع إلى أن المصادر - التي فضلت عدم الكشف عن هويتها- أكدت أن الاجراءات التي سيتخذها آل الشيخ تتعلق بأعضاء محددين من إدارة النادي الأهلي واتحاد كرة القدم المصري وشركة بريزنتيشن.