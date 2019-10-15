مرتضى منصور يكشف حقيقة تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حقيقة تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي والمقرر إقامتها يوم 19 أكتوبر في الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

قال مرتضى عبر برنامج الزمالك

اليوم إن تلك الأنباء غير صحيحة ولم يأتي للزمالك أي إخطار رسمي بتأجيل المباراة ونحن على أتم الاستعداد لتلك المواجهة.

أضاف: "بالنسبة لفريق يد الزمالك، سيتم إقامة حفل تكريم خاص تقديرا لمجهوداتهم". وتطرق مرتضى للحديث عن منتخب مصر قائلا: "لا يُمكن أن نحكم على المنتخب من مباراة نثق في حسام البدري فهو قادر على إعادة المنتخب لهيبته".