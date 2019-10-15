بعد ظهورها جوار محمد صلاح.. إطلالة نارية لعارضة الأزياء إليساندرا أمبروسيو

حرصت عارضة الأزيار البرازيلية إليساندرا أمبروسيو، مشاركة متابعيها، أحدث إطلالتها اليومية، لاسيما بعد ظهورها جوار الفرعون محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي. ونشرت"أمبوروسيو"، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور "انستجرام"، مقطع فيديو، يتضمن إطلالة نارية، ارتدت خلالها فستان قصير بلون برتقالي وعليه حزام فسفوري، وبشعر مندسل على الاكتاف. إطلالة نارية، ارتدت خلالها فستان قصير بلون برتقالي وعليه حزام فسفوري، وبشعر مندسل على الاكتاف. وكانت إليساندرا أمبروسيو، قد تصدرت مؤشرات البحث لجوجل ، بعد ظهورها جوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون وتصبح سر اهتمامهم . ظهورها جوار النجم المصري محمد صلاح على غلاف مجلة GQ ،مما جعل الملايين يبحثون وتصبح سر اهتمامهم .

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