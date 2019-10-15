تصفيات أوروبا: إنجلترا تسحق بلغاريا.. وفرنسا تتعادل مع تركيا

تعافت إنجلترا من أول هزيمة لها في تصفيات بطولة خلال عشر سنوات، وسحقت بلغاريا 6-صفر، في تصفيات بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، في مباراة شهدت توقفا خلال الشوط الأول بسبب أحداث عنصرية.

وأوقف الحكم اللعب مؤقتا في استاد فاسيل ليفسكي في الشوط الأول، عملا بتوصيات الاتحاد الأوروبي للعبة للتصدي للعنصرية من الجماهير.

وسمعت صيحات عنصرية من المدرجات وأبلغ اللاعبون المدرب جاريث ساوثجيت كما تم إبلاغ الحكم وأُعلن عن توقف المباراة، وفق ما ذكرت "رويترز".

أما في الملعب سجل لاعب الوسط روس باركلي هدفين

بعد أن افتتح ماركوس راشفورد التسجيل في الدقيقة السابعة ثم هز رحيم سترلينج الشباك قبل انتهاء الشوط الأول.

وأضاف سترلينج هدفا جديدا بعد الاستراحة كما أحرز القائد هاري كين هدفا بلمسة رائعة قبل خمس دقائق على النهاية لتتجرع بلغاريا أثقل هزيمة في أرضها على الاطلاق.

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وتتصدر إنجلترا، التي اقتربت من حسم التأهل، المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة من ست مباريات بفارق ثلاث نقاط عن التشيك وأربع نقاط عن كوسوفو

التي فازت 2-صفر على الجبل الأسود.

أما المنتخب الفرنسي فسيضطر للانتظار من أجل حجز مكان ببطولة أوروبا لكرة القدم 2020 بعد أن تعادلت بطلة العالم 1-1 على أرضها مع تركيا.

وسجل كان ايهان هدف التعادل قبل 8 دقائق على النهاية بعد أن وضع أوليفييه جيرو فرنسا في المقدمة ليبقى الفريق الزائر في صدارة المجموعة الثامنة برصيد 19 نقطة من 8 مباريات متقدما على فرنسا بفضل فوزه 2-صفر في قونية في يونيو الماضي.

وتحتل أيسلندا المركز الثالث برصيد 15 نقطة بعد أن سجل أرنور سيجوردسون وكولبين سيجثورسون هدفي الفوز 2-صفر على ضيفتها أندورا.

وتأتي ألبانيا في المركز الرابع ولديها 12 نقطة بعد الفوز 4-صفرخارج أرضها أمام مولدوفا.