رياضة | ضحية جديدة لفايلر قبل قمة الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضحية جديدة لفايلر قبل قمة الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطاح السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بلاعب وسط الفريق، بعدما أخرجه من حسابات التشكيلة الأساسية لمباراة القمة المنتظرة أمام غريمه التقليدي الزمالك، ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

عودة السولية تطيح بالمالي ديانج

وأبدى فايلر رغبته في البدء بعمرو السولية في وسط الملعب، إلى جانب حمدي فتحي، وذلك بعد حصول السولية على الأذن الطبي بإمكانية المشاركة في المباراة، ليخرج المالي أليو ديانج من التشكيل الأساسي، في ظل رغبة المدير الفني باستمرار حالة التفاهم الواضحة بين الثنائي، حيث كان يفكر في الدفع بديانج في حالة استمرار غياب السولية.

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مشاركة السولية في مران الأهلي

وشارك السولية في مران الأهلي بشكل كامل اليوم، الذي أقيم على ملعب التتش استعدادًا لمباراةالزمالك، وكان السولية قد تعرض للإصابة بجزع في الرباط الخارجي للكاحل في مباراة أسوان الأخيرة التي جمعت بينهما في الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري، والتي حقق خلالها فايلر الانتصار الثالث تواليًا له في البطولة ليتربع على الصدارة منفردًا بعد سقوط ملاحقيه الزمالك وبيراميدز.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي غريمه التقليدي الزمالك، يوم 19 أكتوبر الجاري، وذلك في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة بتوقيت تونس، والسادسة بتوقيت جرينتش.