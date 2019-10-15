رياضة | هل يتخلص رمضان صبحي من الاستعراض الزائد ضد الزمالك ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يتخلص رمضان صبحي من الاستعراض الزائد ضد الزمالك ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاهلي واحد من أبرز مفاتيح اللعب الهجومي في تشكيلة المارد الأحمر وذلك قبل المواجهة المرتقبة امام الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لحساب لقاءات الجولة الرابعة يوم السبت المقبل على ملعب برج العرب بالإسكندرية .

ويمتلك اللاعب مهارات قوية بالإضافة إلى البنية الجسمانية الرائعة والتي تمنحه أفضلية أمام الكثير من المنافسين بالإضافة إلى عامل السن حيث يعول عليه السويسري رينيه فايلر كثيراً في المباراة الثانية التي يخوضها ضد الزمالك بعد الأولى التي حقق فيها أولى ألقابه فيما يخص السوبر المصري .

وعلى الرغم من المهارة العالية والإمكانيات الرائعة التي يتوفر عليها اللاعب إلى أنه لم يسجل أي هدف في شباك الزمالك خلال المباريات التي لعبها في القمة وإكتفى فقط بصناعه ثلاثة أهداف لزملائه في الفريق وهو الذي شارك في إحدى عشر مباريات قمة نجح خلالها الاهلي في الفوز بسبعة وتعادل في واحدة وخسر مباراة يتيمة .

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وفي بطولة الدوري لعب " العفيجي " سبعة مباريات ومباراة كأس السوبر ثلاثة مرات عام 2014 والتي إنتهت بفوز الاهلي بركلات الجزاء الترجيحية ونفس البطولة عام 2015 وإنتهت بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح ولقاء السوبر الاخير والذي إنتهى بفوز الاهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين .

وخاض رمضان مباراة واحدة في بطولة كأس مصر وخسرها الفريق موسم 2014 – 2015 وكان بطلاً لواقعيتن ضد الزمالك بعد أن قام بالوقوف على الكرة وهو الأمر الذي تسبب في أزمة كبيرة بين لاعبي الفريقين وقتها بسبب تكرار اللاعب لنفس الموقف الذي إعتبره البعض سخريه منهم .

حيث كانت المرة الاولى في قمة 2014 – 2015 في الدور الثاني لبطولة الدوري المصري وإعتذر عن هذا التصرف ووعد الجمهور بألا يكرره مرة أخرى قبل أن يعود ويكرره في السوبر المصري عام 2015 قبل أن يتدخل لاعبوا الأهلي لفض المشكلة لكن حسام غالي قائد الاهلي وقتها وبخه عن مثل هذه الحركات المستفزة .

ليبقى السؤال الأبرز هل يترك رمضان صبحي الحركات الاستفزازية ويفكر في تسجيل الأهداف ضد الزمالك ؟