رياضة | نجم أياكس يقترب من ريال مدريد وشرط وحيد يعطل الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أياكس يقترب من ريال مدريد وشرط وحيد يعطل الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأكدت صحفية "ماركا" الإسبانية أن الهولندي دوني فان دي بيك لاعب وسط نادي أياكس يقترب من الانضمام إلى نادي ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

خطوة وحيده تعطل انضمام فان دي بيك إلى ريال مدريد

وأشارت الصحيفة إلى أن فان دي بيك كان سينضم إلى ريال مدريد هذا الموسم مقابل حوالي 50 مليون يورو ولكن أوقف زيدان الصفقة أملا في التعاقد مع بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد.

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وكشفت الصحيفة أن نادي ريال مدريد لديه اتفاق بالفعل مع نادي أياكس على ضم فان دي بيك الشتاء القادم أو الصيف ولكن الأمر يتوقف على قرار زيدان.

مشاركات فان دي بيك مع أياكس هذا الموسم

وقد شارك فان دي بيك في 20 مباراة حتى الآن مع نادي أياكس خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 3 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.