رياضة | ياسمين عبدالمنعم تتوج بذهبية قصف القرص في بطولة العالم بأستراليا

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حققت ياسمين عبد المنعم حامد لاعبة منتخب مصر الباراليمبي الذهني لألعاب القوي، ميدالية ذهبية جديدة في بطولة العالم المقامة حاليا في مدينة بريسبان بأستراليا، خلال الفترة من ١٢ إلي ١٩ أكتوبر الجاري.

ياسمين عبدالمنعم تتوج بذهبية قصف القرص في بطولة العالم بأستراليا

وتوجت ياسمين بالمركز الأول والميدالية الذهبية في لعبة قذف القرص مسابقة اللاعبين من ذوي الداون سيندروم ii2.

يذكر أن الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية يشارك في البطولة بأربعة منتخبات هي ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الارضي، ويقود منتخب ألعاب القوي الكابتن إسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".