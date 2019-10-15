رياضة | ليفربول يعلن جاهزية "صلاح وأليسون" قبل ديربي إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليفربول يعلن جاهزية "صلاح وأليسون" قبل ديربي إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدوا أن نادي ليفربول، سيستعيد كافة نجومه قبل موقعة مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل، في قمة مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الحارس البرازيلي أليسون بيكر بات جاهزًا لخوض القمة المرتقبة، بعد تعافيه من إصابته بصورة نهائية خلال فترة التوقف الدولية الجارية.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن أليسون خاض برنامجا تدريبيا مكثفا، بشكل فردي على مدار الأسبوع الماضي، ولم يعان خلاله من أي انتكاسات.

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وقد غاب أليسون عن صفوف ليفربول، منذ تعرضه لإصابة أمام نورويتش سيتي، في الجولة الأولى من البريميرليج.

وأصبح حارس السامبا، جاهزاً لاستعادة مكانه في التشكيل الأساسي، من أدريان الذي لعب دورًا بارزًا في بداية ليفربول المثالية للموسم، والتي حقق خلالها العلامة الكاملة في الدوري.

وتطرقت الصحيفة الإنجليزية، إلى جاهزية محمد صلاح نجم الريدز لخوض ديربي إنجلترا، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في الكاحل أمام ليستر سيتي، قبل فترة التوقف الدولية الجارية.