رياضة | تحليل الخليج 365 الرياضي.. جولة في عقل ميتشو قبل القمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحليل الخليج 365 الرياضي.. جولة في عقل ميتشو قبل القمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة القمة ضد غريمة التقليدي فريق النادي الاهلي يوم السبت المقبل على ملعب إستاد برج العرب بالإسكندرية لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم والتي يحمل النادي الأهلي لقبها .

ووفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على ما يدور في عقل ميتشو قبل مباراة الاهلي .

طريقة اللعب

على الأرجح من المنتظر أن يلعب ميتشو بطريقة لعبه المفضلة 4-2-3-1 وسيعتمد في ذلك على القوة الهجومية الكبيرة التي يتوفر عليها الفريق الأبيض مع ضرورة توخي الحذر في الشق الدفاعي الذي يعاني خلال المباريات القليلة الماضية من عدم التجانس وإبتعاد الخطوط عن بعضها البعض .

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من حراسة المرمى محمد عواد أمامه رباعي خط الدفاع حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعه وفي خط الوسط سيلعب الثنائي طارق حامد وفرجاني ساسي وأمامهم الثلاثي محمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف إبراهيم أوباما وأشرف بن شرقي ومصطفى محمد مهاجم وحيد .

نقاط قوة الزمالك

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يمتلك نادي الزمالك الكثير من نقاط القوة فيما يخص التشكيلة الحالية خاصة في الجانب الهجومي الذي يمتاز بوجود سرعات كبيرة للغاية بالإضافة إلى أن مصطفى محمد يتوفر على مقومات من الممكن أن يستغلها إستغلال أمثل أمام المرمى والتجانس الواضح بين لاعبي خط الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي .

نقاط ضعف الزمالك

وعلى الجانب الآخر يعاني نادي الزمالك من نقاط ضعف واضحة على مستوى الخط الخلفي ظهرت في مباراة الذهاب ضد جينيراسيون فوت السنغالي والتي خسرها الفريق بهدف مقابل هدفين في ذهاب دور الاثنين والثلاثين من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم ولقاء السوبر ضد الاهلي ويسعى ميتشو لتدارك تلك المشكلة قبل القمة المقبلة .

وتكمن نقطة الضعف الأبرز في الناحية اليمنى التي يشغلها حمدي النقاز والذي يميل إلى التقدم هجومياً في ظل وجود ظهير أيمن مميز للنادي الاهلي وهو التونسي الآخر علي معلول ما ينذر بوجود " شوارع " في خط دفاع الابيض سيؤدي إلى إستقبال الفريق الكثير من الأهداف .

ومن المنتظر أن يفكر ميتشو بالدفع بعد الشافي من أجل إحداث نوع من التوازن الدفاعي خاصة أنه لا يتقدم كثيراً إلى الأمام ما يضمن وجود ثلاثة مدافعين بدلاً من إثنين ومنح حرية التقدم للنقاز مثلما يحب وهي الطريقة التي لعب بها الفريق في نهائي الكأس ضد نادي بيراميدز .

فهل تنجح خطط ميتشو في حسم لقاء القمة ؟