رياضة | عاجل.. تركي آل الشيخ يقرر تنازله عن كافة القضايا ضد الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. تركي آل الشيخ يقرر تنازله عن كافة القضايا ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس نادي ألماريا الإسباني، وهيئة الترفيه السعودية، تنازله عن كافة القضايا ضد النادي الأهلي.

ونشر آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، منذ قليل: "قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري".

وعلق على قراراه أن ذلك "دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي".

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وقال آل الشيخ خلال منشوره على فيسبوك: "أطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم)... عفا الله عما سلف".