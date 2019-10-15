شكرا لقرائتكم مرتضى منصور عن تأجيل لقاء القمة : معنديش فكرة ولادنا بيستعدوا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إن عقد طارق حامد لاعب وسط الفريق الأبيض 10 مليون جنيه مؤكدا أنه سيزيد بعد التعديل. أضاف مرتضى منصور فى تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم :" مرتضى منصور : معنديش أي فكرة بخصوص تأجيل القمة، ولادنا بيستعدوا". يذكر أن الزمالك سيواجه الأهلي في المباراة المقبلة المقرر لها يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة لبطولة الدوري المصري الممتاز (2019-2020). Advertisements

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