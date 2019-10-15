شكرا لقرائتكم تركي آل الشيخ يعلن سحب جميع قضاياه ضد النادى الأهلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررالمستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، سحب جميع قضايه التى رفعها ضد النادى الأهلى خلال الفترة الماضية. وكتب آل الشيخ عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك :" قررت سحب جميع القضايا المرفوعة ضد إدارة النادي الأهلي المصري... دعمًا للاستقرار الرياضي ولمكانة مصر وأهلها القريبة من قلبي". أضاف آل الشيخ :" وأطلب من الجميع سواء المحامين أو الأشخاص عدم الزج باسمي في أي حوار (محدش يتكلم باسم تركي آل الشيخ... أنا ليا لسان وبعرف أتكلم).. عفا الله عما سلف".

تركى ال الشيخ

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن سحب جميع قضاياه ضد النادى الأهلى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.