شكرا لقرائتكم ميتشو يبدأ في خطة مواجهة الأهلي .. اعرف التفاصيل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبدأ الصربي ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" وضع خطة مواجهة الأهلي يوم السبت المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، حيث يكتمل اليوم صفوف الفريق بعودة اللاعبين الدوليين للمشاركة في التدريبات الجماعية، وهو ما سيمنح المدير الفني فرصة تحديد ملامح مواجهة المارد الأحمر فى القمة، والاستقرار بنسبة كبيرة على العناصر التي سيعتمد عليها.

وينضم لتدريبات الزمالك اللاعبين الدوليين وهم خماسي المنتخب الأول محمد عواد ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وعمر السعيد، بعد أن انضم رباعي المنتخب الأولمبي محمد صبحي ومحمد عبد السلام وإمام عاشور ومصطفى محمد والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي أمس الاثنين.