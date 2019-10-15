تولوز يعين كومبواري مدربا خلفا لكازانوفا









اسماء السيد - أعلن نادي تولوز الفرنسي لكرة القدم الاثنين تعيين أنطوان كومبواري مدربًا له عقب إقالة آلان كازانوفا الاسبوع الماضي، على خلفية النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز الثامن عشر في الدوري المحلي.

وأكد بيان للنادي على موقعه الالكتروني تعيين "أنطوان كومبواري على رأس الجهاز الفني لتولوز"، موقعا على عقد يربطه بالنادي حتى حزيران/يونيو 2021.

وأقال النادي الجنوبي كازانوفا الخميس عقب الخسارة على أرضه أمام بوردو بنتيجة 1-3 ما أدى الى تراجع النادي الى المركز 18 بعد انتصارين، ثلاثة تعادلات وأربع هزائم هذا الموسم.

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كومبواري الذي توج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جرمان كلاعب عام 1994، قاد نادي العاصمة الى لقب كأس فرنسا كمدرب عام 2010 وبقي في منصبه بعدما أصبح النادي مملوكا من شركة قطر للاستثمارات الرياضية في العام التالي.

إلا أن "بي أس جي" عين الايطالي كارلو أنشيلوتي خلفا لكومبواري في كانون الاول/ديسمبر من العام 2011 حين كان النادي متصدرا للدوري المحلي.

تولى كومبواري (55 عامًا)الموسم الماضي الاشراف على ديجون حين كان الاخير يحتل المركز الـ18 في الدوري، ونجح بتجنيبه الهبوط المباشر في المرحلة الاخيرة قبل أن يقوده للفوز على لنس من الدرجة الثانية في مواجهة الهبوط والصعود.