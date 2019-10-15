شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى ينتظم فى تدريبات الزمالك بعد انتهاء الراحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس الإثنين، عقب عودته من تونس.

ووصل الثنائى الدولى حمدى النقاز وفرجاني ساسى، إلى القاهرة أمس الإثنين، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى المباراة الودية أمام الكاميرون، التى انتهت بالتعادل السلبى، وانتظم النقاز فى التدريبات الجماعية، بينما حصل ساسى على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الأخير.

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وجاء عدم مشاركة ساسي بالتدريبات أمس خوفًا من تعرضه للإجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وصعد ميتشو 11 لاعبًا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كل من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.