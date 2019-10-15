شكرا لقرائتكم خبر عن أسامه نبيه: بداية حسام البدرى مع المنتخب مبشرة.. وأؤيد استبعاد محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب أسامة نبيه نجم الزمالك والمدرب العام السابق لمنتخب مصر، عدم التعجل فى الحكم على حسام البدرى المدير الفنى الجديد للفراعنة، مشددًا على أنه يحتاج مزيد من الوقت حتى يفرض فكره على الفريق.

قال نبيه خلال تصريحاته لبرنامج "كورة كل يوم" مع كريم شحاتة عبر شاشة "الأولى": "مع مرور الأسابيع بمسابقة الدورى سيفرز ذلك الأمر عن لاعبين جدد لمنتخب مصر والبداية أمام بتسوانا مع الجهاز الفني الجديد كانت مبشرة".

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تابع مدرب المنتخب السابق حديثه، مؤكدًا أن الفوز على بتسوانا فى أولى التجارب الودية للبدرى، بهدف وحيد دون رد، تعد نتيجة جيدة، لافتًا إلى أن الأداء والنتائج ستتحسن مع مرور الوقت.

أضاف نبيه، أن هناك بعض اللاعبون مازالوا يتحملون ضغوطات اخفاقات المرحلة الماضية، ويحتاجون لوقت للتخلص من تلك الضغوطات، مؤكدًا أن مصطفى محمد وصلاح محسن أفضل ثنائى لقيادة هجوم الفراعنة.

وأيد أسامة نبيه قرار حسام البدرى باستبعاد محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى من المشاركة فى ودية بتسوانا، مؤكدًا أن اللاعب يحتاج لراحة وتلك الودية لن تضيف له شيئ أو للمنتخب.