اخبار الرياضه

مؤمن زكريا هداف الجيل الحالي فى مباريات القمة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا هداف الجيل الحالي فى مباريات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ما زال مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات القمة من لاعبي الجيل الحالي، حيث يحتل صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف.

ويواجه الأهلى الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، فى المواجهة التي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام، وهى المباراة التي يغيب عنها مؤمن زكريا بعد رفعه من قائمة الأهلى بعد تعرضه للإصابة.

ويأتى بعد مؤمن زكريا من لاعبي الجيل الحالى المتواجدين فى قائمة الأهلى النيجيري جونيور أجايي برصيد أهداف، وليد سليمان 4 أهداف، أحمد فتحي هدفين، المغربي وليد أزارو هدف واحد، حسين الشحات هدف واحد وعلي معلول هدف واحد.

بينما هدافا الزمالك من الجيل الحالي هما محمود علاء هدفين، شيكابالا هدف وحيد ومحمد عبد الشافي هدف وحيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مؤمن زكريا هداف الجيل الحالي فى مباريات القمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا