5 منتخبات ضمنت التأهل إلى يورو 2020.. تعرف عليها الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 الخليج 365 ضمنت 5 منتخبات التأهل بشكل رسمي إلى بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبل 2020 ، وذلك خلال التصفيات الأوروبية المقامة في الوقت الحالي.

ويتأهل صاحبا المركز الأول والثاني مباشرة الى بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"، التي تقام بين يونيو ويوليو المقبلين في 12 مدينة للمرة الأولى في تاريخ البطولة وذلك بمناسبة مرور 60 عامًا على النسخة الأولى التي استضافتها فرنسا عام 1960. وحتى الآن تأهلت المنتخبات التالية رسميا إلى يورو 2020 .. _ بلجيكا Advertisements _ إيطاليا _ روسيا _ بولندا _ أوكرانيا

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