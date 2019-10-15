عرس كروي في رام الله

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جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

بنشوة الانتصار وسعياً للحفاظ على الصدارة يدخل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم (الثلاثاء) لقاءه الثالث في التصفيات بمواجهة صاحب الأرض والجمهور منتخب فلسطين الشقيق على ملعب فيصل الحسيني في رام الله عند الساعة الرابعة عصراً ضمن لقاءات المجموعة الرابعة للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يدخل منتخبنا الوطني هذا اللقاء بعد أن حقق فوزه الأول في التصفيات على حساب ضيفه منتخب سنغافورة بثلاثية نظيفة لينتزع منه صدارة المجموعة بفارق الأهداف، إذ يتساويان في النقاط، فلكل منهما 4 نقاط من فوز وتعادل، وأحرز هجوم الأخضر 5 أهداف، فيما تلقت شباكه هدفين.

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ويطمح الأخضر السعودي الذي يحل ضيفاً لأول مرة في تاريخه على الأراضي الفلسطينية للمحافظة على صدارته وتحقيق فوزه الثاني على التوالي معتمداً على قوته الهجومية بوجود الثلاثي عبدالفتاح عسيري وعبدالله الحمدان وهتان باهبري، فيما يتميز منتخبنا بقوته الدفاعية بوجود الثنائي زياد الصحفي وعبدالله مادو ومن خلفهما الحارس محمد العويس.

فيما يدخل منتخب فلسطين هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 3 نقاط من فوز وحيد على أوزبكستان بهدفين دون مقابل وخسارة من منتخب سنغافورة بهدفين لهدف، وسجل هجومه 3 أهداف وولج مرماه هدفان.

ويتميز المنتخب الفسطيني بقوته على ملعبه وبين جماهيره، إذ تمكن من تجاوز منتخب أوزبكستان القوي، ويبرز في هجومه لاعبه محمود وادي المحترف في فريق المصري، وكذلك عدي الدباغ المحترف في السالمية الكويتي، إضافة للمحترف في الدوري التشيلي ياسر إسلامي.