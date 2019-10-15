9 عوامل تحسم المواجهة

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جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أكد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان أن مباراة منتخبنا الوطني التي ستقام مساء اليوم أمام منتخب فلسطين لن تكون سهلة على الطرفين، وهناك 9 عوامل تصب لمصلحة الفريقين 4 منها للأخضر و5 لأصحاب الأرض، فمنتخبنا لديه عوامل إيجابية أقوى من المنتخب الفلسطيني، وهي: أكد المدرب الوطني عبدالرحمن الحمدان أن مباراة منتخبنا الوطني التي ستقام مساء اليوم أمام منتخب فلسطين لن تكون سهلة على الطرفين، وهناك 9 عوامل تصب لمصلحة الفريقين 4 منها للأخضر و5 لأصحاب الأرض، فمنتخبنا لديه عوامل إيجابية أقوى من المنتخب الفلسطيني، وهي: 1 السرعة في نقل الكرة. 2 المهارة والإمكانات الفردية. 3 تنوع اللاعبين في تسجيل الأهداف. 4 الأطراف مفعلة بشكل (هجومي) رائع. المنتخب الفلسطيني: Advertisements 1 القوة الجسمانية. 2 الروح القتالية. 3 الالتحامات البدنية. 4 عامل الأرض والجمهور. 5 احتراف أغلب لاعبيه خارجياً.



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