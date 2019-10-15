شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد وولد علي.. الـ «French» تجمعهما والألوان تفرقهما والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

رغم إتقانهما التام للغة الفرنسية مع اختلاف الجنسية بينهما، إلا أن الألوان فرقتهما، وهما المدير الفني الفرنسي للمنتخب السعودي هيرفي رينارد، ومدرب منتخب فلسطين الجزائري نور الدين ولد علي.

حيث سيلتقيان للمرة الأولى عصر اليوم (الثلاثاء) على ملعب فيصل الحسيني في مدينة رام الله بمنطقة «الرام»، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022، فالخبرة تصب في مصلحة رينارد ابن 51 عاماً، الذي يملك (CV) كبيرا وقوياً جداً في عالم الساحرة المستديرة.

أما ابن «محاربي الصحراء» ولد علي الجزائري صاحب 47 عاماً، فسيحاول أن يقدم مع كتيبته كل ما يشفع لهم لتجاوز منتخبنا الوطني اليوم. فلمن سيكون الانتصار الأول للأخضر أم للأحمر، وهل يواصل هيرفي رينارد نشوة الانتصارات؟.