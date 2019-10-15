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السهلاوي هداف مواجهات المنتخبين

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

يعتبر اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي هو هداف المنتخب السعودي في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ تمكن من تسجيل هدفين في مناسبات سابقة جمعت المنتخبين، فيما كان نصيب كل من أحمد الصويلح وخالد الزيلعي ونايف هزازي وفهد المولد وعيسى المحياني ويحيى الشهري وعبدالمجيد الرويلي، هدفا لكل منهم.

ويحظى اللاعب يحيى الشهري بفرصة كسر الرقم القياسي في حال تسجيله في مباراة الليلة كونه هو اللاعب الوحيد الذي لا يزال يلعب في صفوف الأخضر من القائمة بالإضافة إلى قدرة أي لاعب من الجيل الحالي على تخطي هدفي السهلاوي كون الفارق هدفين فقط.

فلسطين


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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