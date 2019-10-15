شكرا لقرائتكم خبر عن السهلاوي هداف مواجهات المنتخبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

يعتبر اللاعب الدولي السابق محمد السهلاوي هو هداف المنتخب السعودي في تاريخ مواجهات المنتخبين، إذ تمكن من تسجيل هدفين في مناسبات سابقة جمعت المنتخبين، فيما كان نصيب كل من أحمد الصويلح وخالد الزيلعي ونايف هزازي وفهد المولد وعيسى المحياني ويحيى الشهري وعبدالمجيد الرويلي، هدفا لكل منهم.

ويحظى اللاعب يحيى الشهري بفرصة كسر الرقم القياسي في حال تسجيله في مباراة الليلة كونه هو اللاعب الوحيد الذي لا يزال يلعب في صفوف الأخضر من القائمة بالإضافة إلى قدرة أي لاعب من الجيل الحالي على تخطي هدفي السهلاوي كون الفارق هدفين فقط.

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