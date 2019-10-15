الشهري.. الأكثر مشاركة

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جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء) سيصبح نجم منتخبنا الوطني يحيى الشهري أكثر لاعب يشارك في تاريخ مواجهات سيصبح نجم منتخبنا الوطني يحيى الشهري أكثر لاعب يشارك في تاريخ مواجهات السعودية وفلسطين بأربع مواجهات، وذلك في حال منحه المدرب هيرفي رينارد فرصة المشاركة في لقاء الليلة، وسبق للشهري أن شارك في 3 لقاءات سابقة بين المنتخبين. ويعتبر الثلاثي خالد شراحيلي وعبدالله الزوري وعبدالملك الخيبري أكثر اللاعبين مشاركة بواقع 270 دقيقة لكل منهم، فيما يعتبر اللاعب زامل السليم أقل اللاعبين مشاركة إذ شارك 3 دقائق فقط.



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