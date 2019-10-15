شكرا لقرائتكم خبر عن الصحف الفلسطينية: ضيافة الأخضر واجب .. وفوزنا مطلب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)

استحوذت الزيارة التاريخية لبعثة منتخبنا الوطني للأراضي الفلسطينية على اهتمام كبير وواسع من قبل الصحف الفلسطينية التي لا يوجد عبر أعدادها سوى المواجهة المرتقبة بين الأخضر والفدائي اليوم (الثلاثاء).

إذ أكدت كافة الصحف أن الاستقبال التاريخي الذي حظي به المنتخب السعودي، مستحق وقليل في حق منتخب عريق يملك السمعة الكبيرة في أكبر قارات العالم، لكن بنفس الوقت طالبت الصحف لاعبي منتخب الفدائيين بتحقيق الفوز الأول على الأخضر ليشهد التاريخ أن الزيارة ليست تاريخية فقط، بل حتى تطالب بالفوز التاريخي والأول على أعرق منتخبات آسيا.

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وعلقت إحدى الصحف قائلة: ضيافة بعثة المنتخب السعودي واجب علينا وفخر وشرف واعتزاز، لكن في الوقت نفسه نطالب الجهاز الفني واللاعبين بتحقيق الفوز على الصقور الخضر.

وأضافت الصحف: تواجد الأخضر في مدينة (رام الله) بحد ذاته فخر وإنجاز كبير للرياضة الفلسطينية .

وقدمت الصحف الفلسطينية شكرها الكبير والوفير إلى القيادة الرشيدة في المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وإلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وإلى رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، على هذه البادرة وتواجد البعثة السعودية في رام الله.