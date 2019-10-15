شكرا لقرائتكم خبر عن 3 انتصارات «للأخضر» وتعادلان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الغزال (الأحساء)

تعتبر مواجهة المنتخبين السعودي والفلسطيني التي ستقام في مدينة رام الله الفلسطينية اليوم الثلاثاء ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، سادس مواجهة تجمع المنتخبين، والأولى على الملاعب الفلسطينية.

وسبق أن التقى المنتخبان في 5 مناسبات سابقة استطاع خلالها المنتخب السعودي تحقيق 3 انتصارات وتعادلين، فيما لم تسجل على الأخضر أي خسارة في تاريخه أمام فلسطين.

والتقى المنتخبان عام 2005 في بطولة غرب آسيا، التي أقيمت في مدينة الريان القطرية أولى مواجهات المنتخبين عندما فاز المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل بإمضاء اللاعبين أحمد الصويلح وعيسى المحياني، فيما كانت المواجهة الثانية في 2012 عندما التقيا في الطائف بكأس العرب وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما وسجل هدفي الأخضر عبدالمجيد الرويلي وخالد الزيلعي، فيما كانت المواجهة الثالثة 2014 «ودية» في الدمام وانتهت بفوز الأخضر بهدفين دون رد سجلا عن طريق نايف هزازي وفهد المولد، فيما كانت المواجهة الرابعة في 2015 في الدمام ضمن مباريات تصفيات كأس العالم 2018 (ذهاب) وانتهت لصالح الأخضر 3/‏2 سجلت عن طريق محمد السهلاوي (هدفين) ويحيى الشهري، وفي مباراة الإياب التي أقيمت في الأردن انتهت المواجهة بالتعادل السلبي.