شكرا لقرائتكم خبر عن 3500 رجل أمن «يحمون» بعثة الأخضر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999 تواصل الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس جهودها الكبيرة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لبعثة منتخبنا الوطني الذي يواجه نظيره الفلسطيني اليوم (الثلاثاء)، إذ يشرف «أبو مازن» بنفسه على كافة الأمور المتعلقة ببعثة الأخضر السعودي. وبالرغم من وصول الرئيس الفلسطيني العاصمة الرياض إلا أنه على تواصل مستمر مع رئيس اتحاد القدم في فلسطين اللواء جبريل الرجوب، الذي أكد أن الدولة وفرت نحو 3500 جندي من الجنسين لحماية بعثة الصقور الخضر وتنقلاتهم من الفندق إلى ملعب المباراة وحتى لحظة تأدية المران الذي سبق المواجهة. وأشارت الأنباء المحلية هناك إلى أن الرئيس محمود عباس قد أعطى توجيهات حازمة إلى قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من أجل تنظيم وتأمين كافة الفعاليات المتعلقة بالمباراة، كذلك هناك تنسيق مباشر بين اللجنة الأمنية المكلفة بالإشراف على المباراة، مع الدوائر ذات العلاقة في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والبعثة الإدارية تواصل الحكومة الفلسطينية برئاسة محمود عباس جهودها الكبيرة لتوفير كافة سبل الراحة والأمان لبعثة منتخبنا الوطني الذي يواجه نظيره الفلسطيني اليوم (الثلاثاء)، إذ يشرف «أبو مازن» بنفسه على كافة الأمور المتعلقة ببعثة الأخضر السعودي. وبالرغم من وصول الرئيس الفلسطيني العاصمة الرياض إلا أنه على تواصل مستمر مع رئيس اتحاد القدم في فلسطين اللواء جبريل الرجوب، الذي أكد أن الدولة وفرت نحو 3500 جندي من الجنسين لحماية بعثة الصقور الخضر وتنقلاتهم من الفندق إلى ملعب المباراة وحتى لحظة تأدية المران الذي سبق المواجهة. وأشارت الأنباء المحلية هناك إلى أن الرئيس محمود عباس قد أعطى توجيهات حازمة إلى قيادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، من أجل تنظيم وتأمين كافة الفعاليات المتعلقة بالمباراة، كذلك هناك تنسيق مباشر بين اللجنة الأمنية المكلفة بالإشراف على المباراة، مع الدوائر ذات العلاقة في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، والبعثة الإدارية السعودية ، إلى جانب المراقبين الدوليين من قبل الاتحادين الدولي والقاري لكرة القدم. وأوضحت الصحف الفلسطينية أن هناك 3500 أمن من كافة الأجهزة الأمنية الفلسطينية، باللباسين المدني والعسكري، سيتولون تأمين المباراة، إلى جانب مشاركة 1000 طالب من كلية العلوم الأمنية الفلسطينية في أريحا، كمتدربين ومساعدين.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 3500 رجل أمن «يحمون» بعثة الأخضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.