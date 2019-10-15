شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالفتاح: هدفنا نقاط المباراة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

في الوقت الذي نجح مدرب المنتخب رينارد في منح اللاعب عبدالفتاح عسيري فرصة المشاركة أساسيا في مباراة سنغافورة الماضية في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2022، استطاع أن يساهم في تحقيق الفوز مع زملائه اللاعبين وتسجيل هدفين، وصناعة هدف واحد أمام سنغافورة، والحصول على أفضل لاعب في المباراة.

من جانبه، تمنى اللاعب عبدالفتاح عسيري أن يواصل تألقه ومساهمته مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز، وحصد النقاط الثلاث من أمام المنتخب الفلسطيني اليوم، موضحا أنهم يسعون لمواصلة الانتصارات وحصد النقاط والمحافظة على صدارة المجموعة الرابعة، مبينا أن الجهاز الفني بقيادة المدرب رينارد حرص على وضع الأسلوب الفني والتشكيلة المناسبة للمواجهة الآسيوية، وسنعمل على الظهور بالمستوى الفني الذي يليق بالكرة السعودية والعودة للوطن بالنقاط الثلاث، مبينا أن حصوله على أفضل لاعب في مباراة سنغافورة الماضية جاء بجهود الجميع، وهدفنا مواصلة المشوار نحو الوصول لكأسي العالم وآسيا القادمتين بإذن الله.