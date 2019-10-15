شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد وعطيف: المواجهة صعبة وسنحقق نتيجة إيجابية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

وصف مدرب المنتخب السعودي الفرنسي رينارد مواجهة منتخب فلسطين بالتاريخية والصعبة، كونها ستكون أمام منتخب مميز سيلعب على أرضه وبين جماهيره.

وأكد رينارد في المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، أن اللاعبين لديهم القدرة على اللعب تحت أي ظرف، مبينا أن لاعبي الأخضر متعودون على مثل هذه الأجواء التي تشهد كثافة الحضور الجماهيري للمنافس. وأوضح رينارد أن اللاعب سلمان الفرج، وجميع العناصر جاهزون للمباراة، وسيسعون لتحقيق نتيجة إيجابية.

من جانبه، وصف لاعب المنتخب السعودي عبدالله عطيف مواجهة المنتخب الفلسطيني بأنها ليست بالسهلة، كونه منتخبا متطورا، وهدفنا تحقيق نتيجة إيجابية، وبالنسبة لأرضية الملعب الصناعية لن تعيقنا عن الظهور بالمستوى الفني الذي يليق بالكرة السعودية قارياً.