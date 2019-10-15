شكرا لقرائتكم خبر عن الجماهير تنتظر زيارة الحمدان للشباك الفلسطينية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) تترقب الجماهير تترقب الجماهير السعودية مواصلة المهاجم الشاب عبدالله الحمدان هز الشباك في مباراة اليوم أمام المنتخب الفلسطيني. وطالبت الجماهير الحمدان بالتركيز واستغلال الفرص بشكل جيد من أجل زيادة غلته التهديفية. وتمنت أن يوفق الحمدان مع زملائه اللاعبين في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث والتربع على صدارة المجموعة الرابعة. من جهته، أبدى المهاجم عبدالله الحمدان جاهزيته لمباراة فلسطين، وأنه سيعمل مع زملائه على إسعاد الجماهير السعودية بالفوز والعودة للوطن بالنقاط الثلاث.



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