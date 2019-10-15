باهبري: سعداء باللعب في رام الله

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) يسعى لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري لاستغلال ثقة المدرب رينارد، التي منحها له من خلال المشاركة ضمن الخارطة الأساسية للأخضر في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، والتأكيد أن لديه الإمكانات الفنية التي تساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والوصول لكأسي العالم وآسيا القادمتين، إذ كلف المدرب رينارد باهبري لمهمات خاصة في وسط الملعب، ويعمل اللاعب على تنفيذها بالشكل المطلوب. بدوره، أكد باهبري أنه وزملاءه سعداء باللعب أمام منتخب فلسطين في استاد فيصل الحسيني في رام الله، وسنكون في الموعد، ونقدم مباراة تليق بالكرة يسعى لاعب المنتخب السعودي هتان باهبري لاستغلال ثقة المدرب رينارد، التي منحها له من خلال المشاركة ضمن الخارطة الأساسية للأخضر في مباريات التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأسي العالم 2022، وآسيا 2023، والتأكيد أن لديه الإمكانات الفنية التي تساهم مع زملائه في تحقيق الانتصارات وحصد النقاط والوصول لكأسي العالم وآسيا القادمتين، إذ كلف المدرب رينارد باهبري لمهمات خاصة في وسط الملعب، ويعمل اللاعب على تنفيذها بالشكل المطلوب. بدوره، أكد باهبري أنه وزملاءه سعداء باللعب أمام منتخب فلسطين في استاد فيصل الحسيني في رام الله، وسنكون في الموعد، ونقدم مباراة تليق بالكرة السعودية ، وسنعمل على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث من أجل الحفاظ على صدارة المجموعة الرابعة. وأوضح باهبري أنهم يعلمون بأن أرضية ملعب المباراة أنجيلة صناعية، وسنعمل على تحقيق الفوز وتشريف الوطن بمشيئة الله.



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