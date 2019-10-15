شكرا لقرائتكم خبر عن عبداللطيف البهداري.. «رادار» فلسطيني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @abomroan999

عندما يكون الحديث عن المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم، وتحديداً نجومه لا بد الوقوف أمام العملاق الكروي القائد المخضرم المدافع الصلب عبداللطيف البهداري صاحب الـ«35 عاماً»، والذي يعتبر السد المنيع أمام كافة المهاجمين.

فمن خلال مواجهة المنتخبين السعودي والفلسطيني اليوم (الثلاثاء)، نستعيد أبرز الذكريات التي عاشها في المسابقات المحلية السعودية قائد منتخب فلسطين البهداري، الذي سبق أن خاض تجربة احترافية مع فريق هجر ضمن دوري زين للمحترفين، عامي «2011 - 2013» قدم من خلالها أبرز المستويات الفنية، ودافع عن ألوان «شيخ أندية الأحساء» ببسالة.

البهداري الذي حتماً سيلجأ إليه مدرب المنتخب الفلسطيني الجزائري نور الدين ولد علي لمعرفة أبرز التفاصيل والخبايا عن لاعبي «الأخضر السعودي»، وكيفية طريقة لعبهم، خصوصا أن البهداري سبق أن واجه لاعبين في المنتخب السعودي أبرزهم سلمان الفرج، فيبدو أن البهداري سيكون راداراً مؤقتاً لمدرب منتخب بلاده لمده بكافة الأسرار والخبايا عن الكرة السعودية.

«قلب الدفاع» القوي جداً الذي دافع عن عدد من الأندية وهي: خدمات رفح، وشباب رفح، ونادي غزة، والمشتل، ومركز شباب الأمعري، وهلال أريحا، والوحدات الأردني، وهجر السعودي، وزاخو العراقي، وشباب الخليل، وطلائع الجيش، ومركز شباب بلاطة، كما أنه مثل المنتخب الفلسطيني بجميع فئاته السنية.