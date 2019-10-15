شكرا لقرائتكم فرجاني ساسي يخوض تدريبات مكثفة مع الزمالك بعد راحة 24 ساعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ينتظم التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك، فى تدريبات فريقه الجماعية مساء اليوم، الثلاثاء، بعد الراحة السلبية التى حصل عليها أمس الاثنين، عقب عودته من تونس.

ووصل الثنائى الدولى حمدى النقاز وفرجاني ساسى، إلى القاهرة أمس الاثنين، عقب مشاركتهما مع منتخب بلادهما فى المباراة الودية أمام الكاميرون، والتى انتهت بالتعادل السلبى، وانتظم النقاز فى التدريبات الجماعية، بينما حصل ساسى على راحة من التدريبات بإذن من الجهاز الفنى بقيادة الصربى ميتشو، بعد مشاركته بلقاء تونس الأخير.

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وجاء عدم مشاركة ساسي بالتدريبات أمس خوفًا من تعرضه للاجهاد، علي أن ينتظم بشكل طبيعي بالتدريبات اليوم، فى إطار الاستعداد لمواجهة الأهلى يوم السبت المقبل فى إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة الدورى.

وصعد ميتشو 11 لاعبا من قطاع الناشئين للمشاركة فى تدريبات الفريق الأول، وتعويض الغائبين بسبب معسكرات المنتخبات، حيث صعد كلاً من: أحمد عيد وحسام أشرف وحسام عبد المجيد وأسامة فيصل ومحمد حسام بيسو وحاتم محمد مواليد 2001، والحارس محمد شريف واللاعب يوسف محمود مواليد 2000، ومحمد طارق 2002، ويحيى مفتاح وحسين فيصل مواليد 1999.