شكرا لقرائتكم انطلاق منافسات المجموعة " ب" من دور الـ 16 لدورى كرة السلة رجال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تقام اليوم مباريات المجموعة " ب" من منافسات دور الـ 16 لدورى كرة السلة رجال ، حيث تقام 3 مباريات .
يلتقى اليوم سموحة مع الأولمبى ، طلائع الجيش مع الاتصالات ، أما الاتحاد السكندرى فيلتقى مع 6 أكتوبر.
ومن المقرر أن تقام مباريات العودة يومى 18 أكتوبر ، و 3 نوفمبر .
كانت مباريات المجموعة " أ " قد أقيمت أمس ، وأقيمت معها مباراة واحدة على مستوى المجموعة " ب " وهو لقاء الجزيرة مع الشمس
يذكر أن قرعة بطولة كأس كرة السلة رجال وسيدات ، قد أسفرت عن مواجهة الأهلى و الزمالك فى دو رالـ 16 من البطولة ، على مستوى الرجال.
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