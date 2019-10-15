شكرا لقرائتكم مؤمن زكريا يتربع على صدارة هدافين مباريات القمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لازال مؤمن زكريا نجم الأهلى السابق هو هداف مباريات القمة من لاعبي الجيل الحالي، حيث يحتل صدارة الهدافين برصيد 5 أهداف.

ويواجه الأهلى الزمالك يوم 19 أكتوبر الجاري، فى المواجهة التي تأتى ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة الدوري العام، وهى المباراة التي يغيب عنها مؤمن زكريا بعد رفعه من قائمة الأهلى بعد تعرضه للإصابة.

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ويأتى بعد مؤمن زكريا من لاعبي الجيل الحالى المتواجدين فى قائمة الأهلى النيجيري جونيور أجايي برصيد أهداف، وليد سليمان 4 أهداف، أحمد فتحي هدفين، المغربي وليد أزارو هدف واحد، حسين الشحات هدف واحد وعلي معلول هدف واحد.

بينما هدافي الزمالك من الجيل الحالي هم محمود علاء هدفين، شيكابالا هدف وحيد ومحمد عبد الشافي هدف وحيد.