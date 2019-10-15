المزكي يعتذر عن الأداء والنتائج المتواضعة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

أثارت نتائج فريق الإمارات في تمهيدي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حالة من الاستياء لدى جماهير الفريق، وأصبحت مثار استغراب الشارع الرياضي في رأس الخيمة خصوصاً أن ترشيحات الخبراء قبل انطلاق الموسم كانت تصب في صالح الفريق الهابط من دوري الخليج العربي، ولكن الصقور لم يظهروا بالشكل المتوقع وخسروا أمام البطائح والحمرية وقدموا أداءً متواضعاً في المباراتين وحتى المباراة الوحيدة التي فاز فيها الإمارات على مسافي لم يظهر فيها بمستوى جيد، وهو الأمر الذي جعل أنصار الفريق يضعون أيديهم على قلوبهم قبل بداية الدوري.

ومن جهته أقر عمر المزكي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم بتواضع مستوى الفريق واعداً بالتصحيح وقال في تصريحات صحفية مخاطباً الجماهير: عشاق وجماهير الصقور وأبناء رأس الخيمة الكرام، باسمي ونيابة عن أعضاء مجلس إدارة النادي ولاعبي الفريق الأول والجهاز الفني نتقدّم لكم بالاعتذار الشديد على المستوى الضعيف والنتائج السلبية .