شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يتراجع عن أهلي جدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي تراجع السويسري كريستيان جروس عن العودة لتدريب أهلي جدة بسبب الاختلاف على بنود العقد المالية، وعاد المدرب إلى بلاده بعد لقاء قصير جمعه بإدارة الأهلي في دبي .

ومضت المصادر تشير إلى أن الأهلي قرر قبول الاشتراطات الإضافية للمدرب وتم إرسال بريد إلكتروني إليه بذلك انتظاراً لقرار المدرب النهائي.

إلى ذلك تشير المصادر إلى أن الكرواتي زوران ماميتش الذي سبق له تدريب النصر والهلال في السعودية والعين الإماراتي دخل ضمن الخيارات البديلة في حال رفض جروس العودة.

على صعيد متصل خسر الأهلي تجربته الودية أمام ضيفه الفيصلي «0-1» على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل بالنادي الأهلي، أحرز الهدف الوحيد خالد كعبي في الدقيقة 32.

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