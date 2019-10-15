شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يحتفي بمنتخبي الإمارات والبحرين لكرة اليد والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حظي المنتخب الوطني لكرة اليد وشقيقه المنتخب البحريني، باستقبال وحفاوة من إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي؛ وذلك على هامش المباراة الودية التي استضافتها صالة نادي الشارقة الرياضي، السبت الماضي.

ويعد اللقاء التجربة الودية الثانية التي تجمع بين المنتخبين، ضمن استعدادات أبيض اليد تمهيداً للمشاركة في البطولة الآسيوية للمنتخبات، المقرر إقامتها في الكويت خلال يناير المقبل، والمؤهلة إلى كأس العالم مصر 2021. وعقب نهاية المباراة، أقامت إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة مأدبة عشاء، للضيوف من المنتخب البحريني الشقيق ومنتخب الإمارات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشارقة يحتفي بمنتخبي الإمارات والبحرين لكرة اليد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.