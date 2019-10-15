حمدان بن زايد: «ليوا» واجهة رياضية للظفرة ومقصد للمغامرين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في قصر النخيل رئيس وأعضاء اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

واطلع سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان خلال اللقاء من محمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة رئيس اللجنة العليا المنظمة على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمهرجان والذي يقام في مدينة ليوا بمنطقة الظفرة خلال الفترة من 26 ديسمبر المقبل وحتى العاشر من يناير 2020 وبتنظيم من نادي ليوا الرياضي.

ويتضمن المهرجان الذي تبلغ قيمة جوائزه أكثر من 6 ملايين درهم عدداً من السباقات والأنشطة الرياضية المختلفة التي تدخل ضمن اهتمامات عشاق رياضات المغامرة والتحدي ويجذب إليه العديد من المشاركين والزوار من داخل الدولة وخارجها. كما اطلع سموه على أبرز فعاليات المهرجان في نسخته الجديدة وأهم ما ستتضمنه من تعديلات وتغييرات، بالإضافة إلى عرض مخطط تصوري للبنية التحتية للمنطقة التي ستضم المهرجان في موقع تل مرعب والخدمات المتوفرة فيها وكذلك الجوائز التي ستمنح للفائزين.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح مهرجان ليوا الدولي الذي يعد واجهة رياضية مهمة لمنطقة الظفرة وأصبح مقصداً لعشاق التحدي والمغامرة ويسهم في ترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في منطقة الظفرة بمختلف مجالاتها. ونوه سموه إلى أهمية استثمار النجاحات الكبيرة التي حققها المهرجان في دوراته السابقة كونه فرصة من أجل دعم القطاع السياحي للمنطقة وجذب الزوار.

وثمن سموه الدور الكبير الذي تقوم به اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي وأعضاء مجلس إدارة نادي ليوا وكافة الرعاة والشركاء الاستراتيجيين في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكل الفعاليات والأنشطة التي تقام في الظفرة.

حضر اللقاء سلطان خلفان الرميثي وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وأحمد مطر الظاهري مدير مكتب ممثل الحاكم في منطقة الظفرة.