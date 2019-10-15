شكرا لقرائتكم خبر عن التاسعة يا «الأبيض» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد بن ثعلوب الدرعي

يتطلع منتخبنا الوطني لحصد العلامة الكاملة عندما يواجه منتخب تايلاند بحثاً عن الفوز والانفراد بصدارة المجموعة، وتمثل مواجهة اليوم بملعب تاماسات في تايلاند اختباراً حقيقياً للأبيض في مواجهة أقوى وأصعب منتخبات المجموعة، وهذا ما أكد عليه الهولندي فان مارفيك مدرب منتخبنا الوطني الذي طالب بضرورة نسيان مباراة إندونيسيا التي حقق فيها الأبيض فوزاً عريضاً بخمسة أهداف نظيفة، والتركيز في مباراة اليوم أمام تايلاند ضمن الجولة الرابعة لمنافسات المجموعة السابعة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023، التي يتصدرها منتخبنا برصيد ست نقاط مقابل أربع نقاط للمنتخب التايلاندي، الذي يسعى للخروج بنتيجة إيجابية في المباراة التي تقام على أرضه وسيحظى بدعم جماهيري كبير.

مباراتا ماليزيا في كوالالمبور وإندونيسيا في دبي جهزتا «الأبيض» بصورة جيدة، وأصبح التفاهم بين المدرب واللاعبين أفضل وأكثر وضوحاً، وبدأ الجهاز الفني يستوعب ويتعرف أكثر على إمكانات اللاعبين، والوقوف على مناطق الضعف والعمل على إصلاحها والقوة والتعامل معها، وهو ما يعكس خبرة الجهاز الفني في التعامل مع مرحلة الإحلال، التي تشهد تجديد دماء «الأبيض» بمشاركة ثمانية لاعبين من الوجوه الجديدة في تشكيلة المنتخب، إلى جانب فرض الالتزام داخل وخارج الملعب الذي يعتبر من أساسيات النجاح في المرحلة الانتقالية الحالية.

والتحضير لمواجهة تايلاند سيكون مختلفاً تماماً عن مباراتي ماليزيا وإندونيسيا، كما أن على اللاعبين أن يتذكروا نتيجة آخر مواجهة لنا مع تايلاند في تصفيات كأس العالم 2018، التي انتهت بالتعادل الذي تسبب في خروج منتخبنا من سباق المنافسة مبكراً، في إشارة إلى تطور وقوة المنتخب التايلاندي الذي يجب التعامل معه بالكثير من الجدية والحذر، وعلى مارفيك أن يعد العدة لمواجهة السرعة التي يتمتع بها لاعبو تايلاند، وأن يضع حداً للبداية المرتبكة التي سيطرت على أداء المنتخب في الشوط الأول في لقاءي ماليزيا وإندونيسيا، وهو الأمر الذي يجب تفاديه اليوم لأن الوضع في بانكوك سيكون مختلفاً، أمام منتخب متطور يلعب على أرضه ومدعوم بجماهير غفيرة، مع التأكيد على ثقتنا بمنتخبنا الوطني وقدرته على العودة من بانكوك بالعلامة الكاملة والوصول للنقطة التاسعة، التي تجعله ينفرد بصدارة المجموعة بفارق جيد ومريح من النقاط قبل ختام مرحلة الذهاب.

آخر الكلام

المرحلة الحالية تتطلب الكثير من الجد والجهد والعمل للوصول للأهداف المرجوة، وهدفنا اليوم النقطة التاسعة يا الأبيض بإذن الله.