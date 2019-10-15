تايكواندو الشارقة يتوج ببطولة الصداقة الإماراتية الكورية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توج منتخب تايكواندو نادي الشارقة بكأس المركز الأول في الترتيب العام لبطولة الصداقة الإماراتية الكورية في نسختها الرابعة، محتفظاً بلقبه للمرة الثالثة على التوالي.وتمكن الجهاز الفني لتايكواندو نادي الشارقة بقيادة عبدالله حاتم من قيادة أبطال تايكواندو نادي الشارقة للظفر بكأس المركز الأول في كل الفئات (ناشئين، شباب، رجال)، بعد أن قدموا عروضاً قوية، وفازوا بكل الجولات ليكسب الفريق 18 ميدالية ملونة «11 ذهبية و5 فضيات وبرونزيتان»، وحصد صدارة ترتيب البطولة.

وأشاد المهندس سليمان الهاجري رئيس إدارة الألعاب الفردية عضو مجلس إدارة نادي الشارقة بالدعم الذي تحظى به الألعاب الفردية والاهتمام من مجلس الإدارة ممتدحاً الجهد الكبير الذي يبذله مجلس الشارقة الرياضي في نشر وتطور الألعاب الفردية بالإمارة.

وفي البطولة ذاتها، أحرزت فرق شرطة دبي للتايكوندو 14 ميدالية متنوعة، وأشاد العميد خالد علي شهيل، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة، بالمشاركة المشرفة لفرق شرطة دبي بالبطولة، وحصيلة الميداليات المتنوعة التي حققتها فرق شرطة دبي في ظل التنافس الكبير الذي شهدته البطولة.