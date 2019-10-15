شكرا لقرائتكم خبر عن زيدان: التدريب أصبح عملية معقدة مليئة بالبيانات والإحصاءات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني أن الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي أصبح مهماً وضرورياً للغاية، وقال: حينما كنت لاعباً كنت أعمل كل شيء بذكائي وتفكيري، ولكن اليوم التطور التكنولوجي سمح لنا بعمل أشياء إيجابية، أبرزها كيفية التصرف مع اللاعبين.

جاء ذلك خلال الجلسة الثانية من المؤتمر والتي حملت عنوان النجوم ورؤيتهم لمستقبل الرياضة، وتحدث فيها بجانبه وفيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال الذي استعرض مستقبل رياضات التحدي، وستيفان أودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة والذي استعرض أيضاً مستقبل أصحاب الهمم مع الذكاء الاصطناعي وضرورة استخدام التقنيات الحديثة في تطوير الأداء الرياضي.

وعن كيفية استخدم الذكاء الاصطناعي في قياس أداء اللاعبين قال زيدان: لدي فريق من الأطباء والعلماء وهو يعمل بشكل يومي من أجل معرفة اللاعبين ومدى جاهزيتهم اليومية، يكون القياس بشكل يومي من أجل تحديد مشاركة اللاعب من عدمها، وذلك من خلال قياس القدرات الجسدية والذهنية للاعبين.

وأضاف: الأهم بالنسبة لنا هو المتابعة المستمرة واليومية للاعب، هناك العديد من الفحوصات اليومية للاطلاع على جاهزيتهم أيضاً، فعلى سبيل المثال يشارك اللاعبون في مباريات يومية، ويؤثر ذلك في جاهزيتهم، وبالتالي أقوم بعمل التحليلات من خلال 3 أشخاص يقومون بالتحليل الفني للاعبين، وهم يعتبرون حلقة الوصل بيني وبينهم.

وأشار زيدان إلى أن كرة القدم عمل صعب للغاية يأخذ كل الوقت، وقال: يجب أن تفكر بطريقة دائمة وخاصة عندما تكون على رأس فريق مثل ريال مدريد، ولا يكون لديك وقت تفكر فيه بمفردك، خاصة أنك تلعب كل 3 أيام، وعليك التفكير في حضور اللاعبين، لا وقت لدينا للراحة، صعود هورمون الأدرينالين هو الأمر الذي نريده جميعاً من أجل تقديم الأفضل.

ومضى يقول: إجراء الفحوصات الطبية للدم بشكل يومي للاعبين، بشكل إلكتروني، يعمل على تطوير عملنا بشكل أفضل، أرغب في أن تكون التكنولوجيا رأس حربة من أجل توفير قاعدة بيانات محدثة على مدار الساعة تتيح لنا معرفة استعداد اللاعب البدني والذهني.



العلماء: لدينا تجربة مميزة في الإمارات

قدم عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي، عرضاً عن تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات الحياة، وذلك خلال الجلسة الثالثة التي حملت عنوان استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي.

وأكد العلماء ضرورة دعم الحكومات لهذه التقنيات الحديثة والتكنولوجيا، وقال: عملنا على العديد من المبادرات، ومن بينها مبادرة تم تطبيقها دولياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي، نفخر بالدولة بوجود العديد من الجنسيات؛ ولذا نعمل على استشراف المستقبل في هذا الشأن.

وأضاف: عملنا على إدخال الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات، من أجل خلق تحديات يمكن لنا أن نتخطاها، الإمارات لا تنظر للذكاء الاصطناعي في قطاعات معينة بل في كافة القطاعات؛ لذا يجب علينا أن نكون مستبقين في هذا الشأن.

وعن ارتباط الذكاء الاصطناعي بالرياضة قال: هناك تأثير على الجانب الرياضي، حيث يمكن التنبؤ بالعديد من الأمور في المجال الرياضي من خلال الذكاء الاصطناعي الذي يستخدم أيضاً في تحليل أداء اللاعبين، من خلال أربعة أمور أساسية، وهي الاستقطاب، والتنبؤ واستكشاف اللاعبين وتطويرهم، في حال تعرض اللاعبين للإصابات فإن الذكاء الاصطناعي سيعمل على تسريع عملية الاستشفاء.



جوليان جولد: فرصة كبيرة لتطوير المدن الرياضية

قال الدكتور جوليان جولد، عمدة وعضو مجلس بلدية بيفرلي هيلز، إن الشركة دائماً تعمل على تحليل البيانات التي تأتي لهم من أجل معالجتها والاستثمار فيها، لتطوير المدن، وذلك من خلال استخدام المعلومات المتوافرة لتحسين المدن للأجيال القادمة، مبيناً أن للذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً في هذا الشأن، خاصة المدن الرياضية.

وقال: في الوقت الحالي ننظر لتكنولوجيا البنية التحتية والجيل الخامس والذكاء الاصطناعي من أجل تطوير عملنا، المدينة بدأت في توفير الإنترنت بداية من سرعة 1 جيجا بايت ومن المتوقع أن تصل إلى سرعة 10 جيجا بايت من خلال تطوير تقنيات الفايبر.

ولفت جولد إلى أن المدينة تعمل بشكل كبير من خلال الذكاء الاصطناعي، وذلك لإيجاد الكثير من الفرص لتطوير المدينة وخلق فرص لجعلها أكثر صحية ورياضية.

وقال: المستقبل من الآن مبهر للغاية، لأننا في فترة حماسية من أجل التطور في التكنولوجيا التي تعمل على تطوير حياتنا بشكل يومي، ويشهد هذا الجانب تطوراً لافتاً للغاية في مختلف أمور الحياة.



جوستافسون: تسلق الجبال يحتاج إلى مستوى بدني عال

كشف وفيكا جوستافسون بطل العالم في تسلق قمم الجبال عن الصعوبات التي تواجهه خلال ممارسته للعبة، مؤكداً أن اللعبة تغيرت كثيراً، حيث بدأ المستوى البدني يلعب دوراً كبيراً مما يستوجب الاستفادة من التطور التكنولوجي من أجل تطوير عملنا، لافتاً إلى أنه في حال الرغبة بتسلق منحدر يصل إلى 8000 قدم لابد أن نكون في قمة الأداء، وذلك من خلال ترتيب وتنظيم برمجياتنا، من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال: بدايتي في تسلق الجبال كانت في حقبة التسعينات من خلال مجموعة من زملائي الهواة، وقد بدأ الأداء الخاص بنا يتطور من أجل تحقيق الأفضل.



ستيفان أودي: تحليل البيانات أفاد أصحاب الهمم

قال ستيفان أودي، بطل العالم في التنس الأرضي على الكراسي المتحركة، إنه يعمل في الوقت الحالي على استخدام البيانات في تطوير نفسه، من خلال الحصول على الأرقام الخاصة باللاعبين والإحصائيات، لافتاً إلى أن لديه رؤية يمكن من خلالها دمج أصحاب الهمم وخلق بيئة مناسبة لهم.

وقال: أتدرب ساعتين يوميا من خلال عدد من التدريبات المتخصصة لتطوير لياقتي ، كما أقوم باكتشاف العديد من التمارين التي تساعدني على تطوير ودعم أصحاب الهمم .

وأضاف: الذكاء الاصطناعي أفضل طريقة لتجهيز وخلق لاعبين مبتكرين، وذلك من خلال التركيز على رفع جاهزيتهم بشكل سريع للغاية.

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1500 مشارك في الحدث

وصل عدد المسجلين في فعاليات المؤتمر إلى أكثر من 1500 مشارك خلال فعاليات اليوم الأول، كما حضر ما يقارب من 52 شركة عارضة خلال المعرض المصاحب للفعاليات، حيث وجد انجذاباً جماهيرياً لافتاً وكبيراً من الحضور، خاصة مع الشركات التي قامت بعرض الروبوتات.



هاكوب: الشطرنج تجربة مميزة في أرمينيا

قال هاكوب ارشاكيان وزير التكنولوجيا في جمهورية أرمينيا: إنه وعلى الرغم من أن بلاده دولة صغيرة إلا أنها تعمل على تطوير الجانب التكنولوجي وتحليل البيانات والمعلومات، وطبقوا ذلك في لعبة الشطرنج من خلال تطوير أداء اللاعبين وتعليمهم كيفية ممارسة اللعبة بشكل أفضل.

وقال:جميع المدارس الأرمينية تم تزويدها بغرف للشطرنج وهو أمر نادر الحدوث في أي من دول العالم، التحدي الأساسي للحكومات هو كيفية تدريب الأشخاص من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة في تطوير العمل خاصة الرياضي.

وعن أفضل تجربة تم استخدامها في قطاع الرياضة بأرمينيا قال: الشطرنج كان أفضل تجربة لدينا في هذا الشأن.



جوتمان: التكنولوجيا تساعد مدربي كرة القدم كثيراً

قال البروفيسور كريستيان جوتمان، أحد أفضل علماء الذكاء الاصطناعي والتعليم الآلي وعلوم البيانات، إن التكنولوجيا تساعد مدربي كرة القدم كثيراً، وتحدث عن مسيرته، مبيناً أنه عمل على دراسة هذا المجال في مختلف المجالات ، وعمل في العديد من الشركات، خاصة المتواجدة في دبي، ثم انتقل إلى الأعمال وإنشاء شركته الخاصة، وساعده عمله في البداية في هذا المجال في تطوير نفسه كثيراً. واستعرض جوتمان تاريخ الذكاء الاصطناعي، الذي بدأ قبل 70 عاماً، وتحدث عن طموح العلماء في بناء آلات يمكنها خدمة الإنسان.

وقال خلال فعاليات الجلسة الرابعة للمؤتمرالتي شارك فيها مارك رابيريت الرئيس التنفيذي لشركة بوسطن ديناميكس قائدة صناعة الروبوتات في العالم، إن السنوات المقبلة ستشهد تطوراً لافتاً في الذكاء الاصطناعي، وستشهد جوانب عديدة لم تكن في الحسبان.



رابيريت يكشف عن وزن الروبوت الرياضي

قال مارك رابيريت أشهر صانع روبوتات في العالم، أن هناك العديد من الروبوتات الرياضية والتي يصل وزنها إلى 65 كجم يمكنها القيام بالعديد من التفاعلات الرياضية المختلفة، ويقوم الروبوت بممارسة الرياضة بشكل عادي مثل كرة القدم.

وقال: قمنا بالعديد من التجارب حول مبارزات في كرة الطاولة بين لاعبين عاديين وروبوت وشهدت التجربة نجاحاً لافتاً يمكن أن تفيدنا في المستقبل القريب في العديد من التجارب الخاصة بالمجال الرياضي الذي يعد أحد أبرز المجالات التي يتطور فيها الذكاء الاصطناعي بشكل لافت.

ووجه مارك رسالة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أنها تسير وفق الخط الصحيح والسليم من أجل تحقيق النجاح في هذا المجال، حيث بدأته مبكراً وعملت على التطوير فيه بشكل لافت.



«سكاي سبورت» تكشف تفاصيل الاختيار بين ميسي ورونالدو

تكشف شركة سكاي سبورت الهولندية اليوم، عن تفاصيل كيفية اختيار الأفضل بين ميسي ورونالدو، وذلك من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك ضمن ورش العمل التي تقام على هامش المؤتمر، حيث سيتم العمل على تحليل أداء اللاعبين وقدراتهم السريعة على اتخاذ القرارات، وقد تم تسجيل أكثر من 1600 حركة للاعب الواحد من أجل تحديد هوية الأفضل، إضافة إلى عدد الأهداف المسجلة من قبل كل لاعب.