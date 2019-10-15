المنتخب الأولمبي يتعادل مع فيتنام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تعادل منتخبنا الوطني الأولمبي مع نظيره منتخب فيتنام بهدف لكل منهما، في المباراة الدولية الودية الثانية التي جرت مساء أمس على استاد هوشي منه، في ختام معسكر المنتخب الخارجي الذي أقيم في سنغافورة وفيتنام للفترة من 5 إلى 14 أكتوبر الجاري استعداداً للمشاركة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة المقررة في تايلند يناير المقبل، والمؤهلة بدورها إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

أحرز هدف منتخبنا الوطني اللاعب طحنون الزعابي. وكان الأبيض الأولمبي حقق الفوز على منتخب فيتنام بثلاثة أهداف دون مقابل، في مباراته الودية الأولى التي جرت يوم الأربعاء الماضي، أحرز الأهداف فلاح الجنيبي، يحيى الغساني، ومحمد الحمادي.

وضمت بعثة منتخبنا لمعسكر سنغافورة 24 لاعباً هم: سعود عبدالرزاق المهيري، خلفان حسن النوبي (شباب الأهلي دبي)، محمد راشد الحمادي، طحنون حمدان الزعابي، منصور إبراهيم الحربي، ماجد عبدالله سالم، يحيى علي الغساني، محمد إسماعيل الجنيبي (الوحدة)، عبدالرحمن صالح خميس، سهيل عبدالله المطوع (الوصل)، فلاح وليد جمعة، علي عيد غميل (العين)، ماجد راشد المحرزي، حمدان ناصر مسعود (اتحاد كلباء)، خالد إبراهيم الظنحاني، خالد عبدالرحمن البلوشي، خالد محمد الهاشمي، عيسى العتيبة (بني ياس)، عبدالرحمن عبدالله العامري (الجزيرة)، يعقوب يوسف عبدالله، عبدالله أحمد النعيمي (الإمارات)، سعيد سويدان (النصر)، راشد سالم خلفان (حتا)، أحمد عيسى جمعة (خورفكان).

وأكد جمال بوهندي مدير منتخبنا الوطني الأولمبي أن معسكر سنغافورة يأتي ضمن خطة الجهاز الفني للمنتخب والتي تهدف إلى توفير أقصى درجات الاستعداد، وخوض مباراتين وديتين ضمن المباريات الودية في برنامج الإعداد لتجهيز اللاعبين بشكلٍ جيد قبل خوض غمار التصفيات، ومنح الفرصة أمام أغلب العناصر الموجودة في صفوف المنتخب.

وأوضح بوهندي أن معسكر المنتخب المقبل سيقام في دبي وسيشارك المنتخب في بطولة دولية ودية بمشاركة 6 منتخبات آسيوية.

يذكر أن منتخبنا الأولمبي سيلعب في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات فيتنام، كوريا الشمالية والأردن، حيث يستهل منتخبنا مبارياته في البطولة بمواجهة منتخب فيتنام يوم 10 يناير، فيما يواجه منتخب كوريا الشمالية بالجولة الثانية يوم 13 يناير على أن يختتم مبارياته بالدور التمهيدي بمواجهة منتخب الأردن يوم 16 يناير.