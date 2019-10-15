شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الدراجات إلى سيؤول للمشاركة في بطولة آسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توجهت بعثة دراجات الإمارات فجر أمس إلى العاصمة الكورية سيؤول للمشاركة في بطولة آسيا للمضمار التي تقام منافساتها في كوريا الجنوبية في الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر الجاري، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات الآسيوية في أقدم البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي.

يترأس البعثة نورة حسن الجسمي عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات وتضم الإداري معاذ المنصوري وثنائي منتخب الكبار الذهبي يوسف ميرزا وأحمد يوسف المنصوري ولاعبة منتخب الإناث صفية الصايغ.

وتأتي مشاركة دراجات الإمارات في البطولة بطموحات كبيرة، لا سيما بعد النجاح الذي حققه منتخب الكبار في بطولة كأس آسيا للمضمار التي أقيمت في الهند وتايلاند والتي حصد فيها المنتخب 9 ميداليات متنوعة.

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